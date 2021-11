“Tick, tick… BOOM!”, Andrew Garfield: il mio tributo a Larson

Roma, 17 nov. (askanews) – Arriva su Netflix dal 19 novembre “Tick, tick BOOM!”, adattamento dell’omonimo musical autobiografico di Jonathan Larson, l’ideatore di “Rent”, diretto da Lin-Manuel Miranda.

Si racconta di Jon, un trentenne e aspirante autore teatrale, alle prese con quello che spera diventi il suo grande successo, messo sotto pressione tra lavoro, fidanzata, amici e insicurezza finanziaria. Così oppresso dal sentire come un continuo ticchettio del tempo che passa.

“Io ho sicuramente avuto momenti in cui mi sono scoraggiato dallo scrivere e in cui mi è stato detto che ero bravo nei testi ma forse non così tanto con la musica e alla fine devi trovare le risorse dentro di me e dare il doppio nel tuo mestiere – ha spiegato il regista – la scrittura già non è facile nelle migliori circostanze, specialmente poi quando stai lottando per pagare l’affitto e le bollette e poi forse non hai l’assicurazione sanitaria e questo è molto di quello di cui si parla in questo film”.

A interpretarte il protagonista c’è Andrew Garfield che ha ricordato come Larson sia scomparso a soli 35 anni prima che Rent avesse la sua prima anteprima a Broadway, un onore per lui interpretarlo. “Ho sentito la sua vocazione e il fatto che avesse così tanta musica da offrire al mondo, quasi per guarirlo, sentiva di poter essere il cambiamento di cui il teatro musicale aveva bisogno, di cui la gente aveva bisogno, come una sveglia rivoluzionaria, ma lui si è trovato di fronte a così tanti rifiuti, a tanti che lo hanno ignorato, ma il fatto che sia rimasto con la sua vocazione anche con tutto questo, è stato come un testamento di questa voce profonda che non si è preoccupata di essere rispettata, riverita, vista o accettata ma ha fatto quello che andava fatto”.

Nel cast oltre a Garfield ci sono tra gli altri Alexandra Shipp, Robin de Jes s, Joshua Henry, Judith Light e Vanessa Hudgens. Il film è scritto da Steven Levenson e prodotto dai premi Oscar Brian Grazer e Ron Howard.