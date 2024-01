Ticketoo, nuovo round d'investimento da 400mila euro

Milano, 16 gen. (askanews) – Ticketoo, startup che opera nel secondary ticketing con lo scopo di combattere il bagarinaggio, ha annunciato un nuovo round di investimenti da 400mila euro. Per la piattaforma online, fondata nel 2022 da Simone Serani e Andrea Giorgi per aiutare i fan a vendere e comprare biglietti per eventi in modo sicuro e trasparente, si tratta di un risultato importante che arriva a un anno dalla conclusione del programma di accelerazione, che porta il totale raccolto a oltre 500mila euro.

Il Seed Round è stato completato grazie al Follow-on di Digital Magics e Innova Venture, il fondo della Regione Lazio gestito da Lazio Innova, e grazie ai nuovi investitori, che condividono la visione di Ticketoo e ne hanno riconosciuto il potenziale al fine di poter cambiare il panorama del secondary ticketing, con l’obiettivo di renderlo etico, facile e sicuro per tutti.

Nel capitale sociale dell’azienda entrano quindi Opificio137; Metatron e Mirko Faiozzo, fondatore e CEO di Touristmotion.

Con questo nuovo round di investimento, Ticketoo è determinata a migliorare ulteriormente la sua piattaforma, offrendo agli utenti un servizio sempre più sicuro e facile da usare per scambiare biglietti per concerti, festival, eventi sportivi e teatri.