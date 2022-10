Tifosa del Bari mostra il sedere allo stadio: dice di essere una donna libera

Una ragazza tifosa del Bari, ha mostrato sui social la foto in cui scopre il sedere allo stadio. Ha 21 anni e studia all'Università.

La tifosa del Bari, che allo stadio San Nicola si è fatta immortalare con il sedere scoperto, ha un profilo su Instagram sul quale la seguono oltre 60mila follower. La ragazza, per l’occasione, aveva una sciarpa della squadra del cuore in testa.

Un gesto che ha avuto un grande riscontro in rete.

Tifosa del Bari mostra il sedere allo stadio: chi è la fautrice del gesto

La protagonista di questa vicenda è una 21enne che studia Comunicazione digitale ad Urbino. Inoltre, ha un profilo OnlyFans con il quale riesce a guadagnare fino a 5mila dollari lordi al mese. Anche in un’altra occasione, contro la Spal, aveva messo sui suoi canali social una foto in cui aveva i jeans abbassati e uno slip bianco in vista.

Questa volta, però, il post ha avuto più successo.

La ragazza, convinta di voler diventare il portafortuna del Bari, è riuscita ad accrescere il proprio seguito online. Ha ottenuto successo proprio con la vittoria della squadra sul Brescia.

Le dichiarazioni della tifosa del Bari

Pubblicata la foto sul suo profilo Instagram, la ragazza ha letteralmente spopolato.

Poi, intervistata a BariViva.it ha dato anche una spiegazione specifica relativa al suo gesto: “Mi sento libera di mostrare il mio corpo, da donna, come e quando voglio. Non sminuisco nessuno nel farlo, è solo una mia scelta consapevole. Inoltre, credo che alimentare questi pensieri possa condurre a forme di maschilismo in cui la donna è sessualizzata”.

Poi, conclude: “Una donna che non si deve mostrare, oppure che non deve vestirsi in un certo modo…Si tratta di un ragionamento che legittimerebbe le persone a fare violenza su questo tipo di contenuti, invece va incentivata la promozione della parità dei sessi.

Il mio corpo nudo è come quello di un uomo, non deve creare questo scalpore”.

In ogni caso, la crescita dei follower sul suo profilo Instagram è inarrestabile.