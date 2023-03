Tifosa finge di essere malata per andare alla partita, viene intervistata in TV e il sindaco la licenzia

Tifosa finge di essere malata per andare alla partita, viene intervistata in ...

Argentina, una tifosa finge di essere malata con un certificato medico per andare alla partita della nazionale

Licenziata tifosa che ha finto di essere malata

La donna, una dipendente comunale della città di Funes, in Argentina, ha inviato al sindaco un certificato medico falso per poter guardare la finale dei mondiali allo stadio di Buenos Aires.

La signora ha partecipato ai festeggiamenti per la vittoria a Campione del Mondo dell’Argentina.

L’intervista in televisione

La dipendente comunale è stata beccata perché stata intervistata da un cronista. La donna non si è sottratta ai microfoni dell’intervistatore, ma anzi si è fatta riprendere e ha risposto alle domande senza preoccuparsi delle conseguenze che la sua comparsa in TV avrebbe comportato. Il video è diventato subito virale sui social ed è stato visto anche dal sindaco.

Alla domanda dell’intervistatore: “Cosa hai lasciato oggi per seguire la Scaloneta?” la donna ha risposto: “Ho saltato il lavoro. Sono di Rosario e del Central”. La dipendente comunale ha addirittura ironizzato sulla situazione salutando il sindaco e dicendo che la stava sicuramente guardando in TV.

La donna ha anche scherzato sul certificato di malattia: “È arrivato un certificato medico a lavoro che diceva che avevo la diarrea. Sono apparsa magicamente al Monumental“.

Le parole del sindaco e del segretario del comune di Funes

La reazione del sindaco di Funes, dopo aver visto l’intervista della signora, non si è fatta attendere: “È un’impiegata che è entrata nel mio governo ed è stata assunta, quindi sarà automaticamente esclusa. Sto discutendo della questione del certificato con il segretario alla Sanità e prenderemo le misure appropriate“.

Il commento del segretario del sindaco è stato: “Il sindaco è un grande lavoratore, atteggiamenti come questo non rappresentano la gestione del nostro governo. Gli è già stato comunicato che non fa più parte del Comune. Il prossimo giorno lavorativo il suo contratto sarà risolto“.

