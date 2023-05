Tifosi dell'Atalanta usano gru per togliere bandiera del Napoli

Non sono terminati gli episodi di anti-tifo sportivo dopo la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Alcuni tifosi dell’Atalanta hanno infatti utilizzato addirittura una gru per rimuovere una bandiera della squadra partenopea.

Salgono con una gru su un balcone privato per rimuovere bandiera del Napoli: tifosi dell’Atalanta nell’occhio del ciclone

Il fatto è stato reso pubblico attraverso la pubblicazione di una breve clip in cui si vedevano alcuni sostenitori della squadra bergamasca raggiungere un piano di un palazzo privato dove era esposta la bandiera, per poi rimuoverla e sostituirla con una dell’Atalanta. Il tutto con cori sgradevoli in sottofondo all’indirizzo di Napoli, squadra e città.

Al netto del quesito su come sia stato possibile che alcuni cittadini entrassero in possesso di una gru, esponendosi anche a rischi per la propria incolumità, il fatto ha riacceso un violento dibattito via social tra le due tifoserie.

Un’atmosfera di intolleranza e odio che non fa bene al calcio e allo sport in generale. Nelle ultime settimane, proprio a proposito della vittoria dello scudetto del Napoli, se ne sono viste e sentite di tutti i colori. I tifosi azzurri affermano: “Questo episodio rappresenta un esempio di come il fanatismo calcistico può degenerare in comportamenti inaccettabili“.

“È responsabilità di tutti – istituzioni, club calcistici e tifosi – garantire che l’amore per il calcio non si trasformi in odio e discriminazione. In queste circostanze, il calcio perde il suo vero significato e diventa una fonte di tensione e conflitto“, concludono.