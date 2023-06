Viene colto da un malore e muore in mezzo ai festeggiamenti: è successo al termine di Napoli-Sampdoria in Piazza del Plebiscito.

Tragedia durante i festeggiamenti: un tifoso del Napoli è morto in Piazza Plebiscito durante la festa scudetto a causa di un malore improvviso.

Festa scudetto Napoli: morto d’infarto un tifoso

Un uomo è stato colto da un malore improvviso nella serata di ieri – domenica 4 giugno – in piazza del Plebiscito a Napoli, ed è morto. Secondo le prime informazioni non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento tempestivo dell’ambulanza del 118, che era presente in piazza e che ha prestato i primi soccorsi, durante il trasporto in ospedale.

La tragedia è avvenuta nel corso dei festeggiamenti per il terzo scudetto conquistato dal Napoli, nella piazza del centro storico, dove erano stati installati due maxi-schermi, gremita di decine di migliaia di persone.

La festa scudetto del Napoli

Tutta la piazza era stracolma di persone, migliaia di tifosi azzurri accorsi per seguire lo show, condotto da Stefano De Martino, e trasmesso in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona, al termine della partita Napoli-Sampdoria, vinta per 2-0 dagli uomini di Spalletti.

Tantissime persone sono scese in strada, al termine della partita, per festeggiare la vittoria del campionato da parte del Napoli, arrivata dopo 33 anni dal secondo scudetto. Un’emozione e una gioia incontenibili per i tifosi, che avevano già “dato il via alle danze” ormai da mesi.