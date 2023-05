Tifoso va a Napoli per festeggiare lo scudetto e sparisce: perse le tracce di Gigi Vitaliano

Tifoso va a Napoli per festeggiare lo scudetto e sparisce: perse le tracce di...

Sono ormai 4 giorni che non si hanno tracce di Gigi Vitaliano. Era andato a Napoli per festeggiare lo scudetto ed è sparito

È da 4 giorni che non si hanno più notizie di Gigi Vitaliano, 22enne di Sarno, provincia di Salerno.

Scomparso a Napoli Gigi Vitaliano

Il ragazzo era andato a Napoli domenica scorsa per la festa dello scudetto. Da quel momento è scomparso e di lui non si sa niente.

Il giovane ha disturbi psichici e si teme che gli possa essere successo qualcosa. Gigi era andato con il fratello a Napoli per la festa del terzo scudetto.

I familiari del ragazzo, preoccupati per la sua scomparsa, hanno riferito ai carabinieri che il ragazzo soffre di schizofrenia e altri disturbi psichici.

Era andato con il fratello per la festa dello scudetto

Dopo la partita del Napoli contro la Fiorentina, Gigi e suo fratello hanno preso i mezzi per andare a Napoli allo stadio Maradona per partecipare alla continuazione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto.

Arrivato nella città partenopea Gigi è bastato un attimo di distrazione del fratello e il giovane si è allontanato. Da quel momento è scomparso.

L’appello della famiglia

La famiglia del ragazzo ha diffuso la notizia della scomparsa di Gigi su tutti i social nel tentativo di aiutare le forze dell’ordine nelle indagini.

Gigi ha gli occhi azzurri e i capelli castani, è alto 1,70 m. Un dettaglio che potrebbe permettere di riconoscerlo è il sopracciglio sinistro sul quale ha tre tagli. Quando è scomparso il ragazzo aveva pantaloncini neri, scarpe blu e canottiera blu.