Tiger Woods, le lacrime e il saluto: “Non so se tornerò su questo green”

Il golfista più forte di tutti i tempi, Tiger Woods, racconta le sue emozioni dopo l'eliminazione al secondo round del The Open all'Old Course

Tra mille fragilità e centinaia di successi, Tiger Woods ha fatto parlare di sè davvero tanto negli ultimi 25 anni di golf. “The Big Cat” è forse il golfista più forte di tutti i tempi, sicuramente il più influente. Un carisma fuori dal comune, davvero raro anche se si parla di atleti ai massimi livelli dello sport globale.

L’età inizia però a farsi sentire, Tiger è stato eliminato al secondo round del The Open all’Old Course, e non sa se potrà tornarci da giocatore.

Golf, Tiger Woods eliminato al The Open all’Old Course

Il quarto e ultimo Major di golf della stagione ha perso, in maniera un po’ prematura, uno dei protagonisti più attesi. Quel Tiger Woods che per anni ha fatto sognare migliaia di appassionati di questo sport.

“The Big Cat” è stato eliminato al secondo turno con uno score di 153 (78 75, +9) e, osannato da tutto il pubblico, ha lasciato forse per lìultima volta quel green.

Le parole di Tiger Woods dopo l’eliminazione

Tiger, campione all’Old Couse già nel 2000 e nel 2005, ha rilasciato in lacrime alcune dichiarazioni dopo la sua eliminazione: “E’ molto emozionante. Ho giocato qui per la prima volta nel 1995 e da dilettante.

Credo che la prossima edizione del The Open a St. Andrews si disputerà, forse, nel 2030. E non so se per quella occasione sarò ancora in grado di scendere sul green. L’ovazione che mi è stata riservata è stata davvero incredibile.”