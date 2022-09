Una tigre ha attaccato e morso un bimbo di 15 anni in India. La madre lo ha salvato combattendo a mani nude contro l'animale.

In India, un bambino di soli 15 mesi è stato attaccato e morso da una tigre. La madre è riuscita a salvarlo, combattendo a mani nude contro l’animale.

Tigre attacca e morde bimbo di 15 mesi, la madre lo salva combattendo a mani nude contro l’animale

Una mamma coraggio è riuscita salvare il suo bambino di 15 mesi dalle grinfie di una tigre. L’animale lo aveva attaccato e morso poco lontano dal loro villaggio. La donna si è scagliata contro l’animale e ha combattuto a mani nude per diversi minuti, prima che la tigre mollasse la presa e scappasse. La storia fortunatamente a lieto fine è arrivata dallo stato del Madhya Pradesh, nell’India centrale. Mamma e figlio sono stati soccorsi e portati in ospedale, dove sono ricoverati.

L’episodio è accaduto la scorsa domenica. Archana Choudhary era poco fuori dal villaggio di Jabalpur insieme al suo bambino. La tigre è improvvisamente spuntata dalla boscaglia e si è lanciata sul piccolo.

Gli attacchi di animali selvatici non sono rari

La tigre ha morso il bambino in testa e sul fianco, tentando di trascinarlo via. La mamma è subito intervenuto e ha lottato contro l’animale, rimandendo ferita. Le urla della donna hanno messo in allerta gli abitanti del villaggio, che sono intervenuti con bastoni e pietre per allontanare la tigre.

La donna ha subito un perforazione ai polmoni e profonde lacerazioni sul corpo. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Gli attacchi di animali selvatici agli esseri umani non sono rari in India, con tigri e elefanti che si avvicinano sempre di più mentre il loro habitat naturale scompare. “Siamo stati informati che la tigre stava vagando fuori dalla riserva ed eravamo alla sua ricerca ma la donna non sapeva della sua presenza” ha spiegato il manager della Bandhavgarh Tiger Reserve ai giornali locali.