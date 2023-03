Tik Tok, Ceo al Congresso Usa: "Raccogliamo stessi dati di Fb e Tw"

Washington, 23 mar. (Adnkronos) – Tik Tok raccoglie gli stessi dati di Facebook e Twitter. E' quanto ha spiegato il Ceo della piattaforma Shou Chew nella sua testimonianza al Congresso in cui è stato attaccato, anche duramente, da Repubblicani e Democratici. "Questi sono i dati frequentemente raccolti da numerose altre aziende", ha affermato, rispondendo alla richiesta di un impegno a non raccogliere dati sulla salute o la localizzazione, del deputato Frank Pallone. "Siamo impegnati a essere molto trasparenti con i nostri utenti su quello che raccogliamo. Non credo che raccogliamo di più della maggioranza degli attori dell'industria", ha aggiunto sottolineando, più volte interrotto dai parlamentari, che l'azienda non è estensione del governo cinese. Quest'ultimo, assicura, "non ha accesso ai dati, non ce li ha mai chiesti e che non li abbiamo mai forniti". "Agli americani che ci guardano oggi: Tik Tok è un'arma del Partito comunista cinese per spiarvi, manipolare quello che vedete e sfruttarvi per le generazioni future", ha detto la repubblicana McMorris Rodgers. Dopo la lunga esposizione delle accuse rivolte a Tik Tok dalla repubblicana Kat Cammack, Chew ha chiesto di poterle rispondere. Solo per sentirsi dire: "No, andiamo avanti".