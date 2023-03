TikTok, creator compra abito da sposa da 4500 euro a meno di 50 e lo promette ad un follower

Ophelia Nichols, meglio conosciuta nel mondo dei social nertwork con lo pseudonimo di Mama Tot, ha deciso di fare un regalo speciale a qualcuna tra le sue centinaia di migliaia di followers.

Influencer compra vestito da sposa da 4500 euro a meno di 50 e lo regala ad un fan

La 41enne dell’Alabama, infatti, ha spiegato in un video postato su TikTok di essere entrata in possesso di un bellissimo abito da sposa dal valore di 4500 dollari. La stranezza? Ophelia l’ha pagato solo 50 dollari (circa 47 euro al cambio). Questo è potuto accadere perché l’influencer lo ha trovato ad un mercatino dell’usato e il venditore le ha fatto un prezzo di favore.

L’abito e il regalo

Ma non si tratta di un abito da sposa qualunque, il vestito, infatti, è firmato Romona Keveža, designer tra le più amate dalle celebrità di Hollywood e non solo. Mama Tot ha deciso di non tenere il vestito per sè, ma di regalarlo a qualcuno tra i suoi 11 milioni di followers. Nei prossimi giorni si capirà chi sarà il fortunato vincitore di questa ‘lotteria’ con il palio il vestito da sposa.