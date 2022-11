TikTok, Elisa Esposito ha pubblicato un libro sul corsivo

La nota TikToker italiana Elisa Esposito ha pubblicato il suo primo libro: il "Manuale del corsivo" è già chiacchieratissimo

Dai video su TikTok agli scaffali in libreria il passo è stato breve per Elisa Esposito. La giovane TikToker, nota sul web anche con lo pseudonimo di “Prof del corsivo“, ha pubblicato il suo primo chiacchieratissimo libro ‘Il manuale del cörsivoe‘.

Elisa Esposito sbarca in libreria: arriva il libro sul corsivo

La Esposito è diventata nota sui social solo da qualche mese, quando le sue “lezioni di cörsivoe” sono andate virali su Tik Tok. Molti utenti la amano, altrettanti non la sopportano, ma Elisa riesce a far parlare di sè e in poco tempo raggiunge numeri incredibili (ha raggiunto il milione di followers su Tik Tok). Il corsivo spopola online e questo le ha permesso di pubblicare il suo primo libro, edito da Mondadori, che non si poteva chiamare in altro modo se non ‘Il manuale del cörsivoe‘.

Le critiche sui social network

La Esposito, già molto criticata dagli utenti social, ha ricevuto un’ondata di commenti a sfavore dopo l’ufficialità della pubblicazione del suo libro. Alcuni utenti si limitano ad ironizzare: “Mi viene voglia di emigrare” e “Preferirei leggere la Divina Commedia in volgare“, altri ancora ci vanno giù pesanti “Vorrei solo vomitare.” Ma Elisa non si ferma e prosegue sulla sua strada.