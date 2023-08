TikTok, il il Kirghizistan ha intenzione di bloccare l'app: "Dannoso per la s...

L’uso dell’app di TikTok potrebbe essere presto interdetto ai cittadini del Kirghizistan. Il Governo del Paese asiatico avrebbe intenzione di vietarne alla popolazione l’accesso poiché secondo il ministero della cultura causerebbe danni alla salute dei più giovani. Il Kirghizistan non è il solo paese ad aver scelto di agire contro il noto social cinese. In Paesi come Regno Unito, Stati Uniti o ancora Australia e Canada, il divieto di uso del social è stato bloccato nei telefoni cellulari degli impiegati governativi.

TikTok, Kirghizistan vuole vietare l’uso dell’app: “Dannoso alla salute dei bambini”

Il ministero della Cultura del Kirghizistan ha fatto sapere di voler vietare l’uso di TikTok attraverso una nota condivisa sul profilo istituzionale di Facebook. Secondo il Governo il social network immergerebbe “l’utente in un mondo virtuale di video brevi, e dopo averli visti gli adolescenti cercano di ripeterli, anche se alcuni sono pericolosi”. Contestualmente sono state rivolte accuse alla ByteDance, azienda che gestisce il social cinese in quanto recherebbe danni alla “salute e allo sviluppo mentale dei bambini”.

Le critiche dopo la decisione del Governo

Intanto, nel Paese molte organizzazioni hanno lanciato un allarme per via della pericolosità che una simile azione può arrecare. La casa editrice Kloop, proprietaria di un portale di giornalismo investigativo ha denunciato il rischio di censura. L’organizzazione Human Rights Watch ha avvertito le autorità del Paese e lanciato loro un appello chiedendo di mettere fine alla “tendenza repressiva nei confronti della libertà di espressione”.