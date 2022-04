TikTok, inseriti i “Non mi piace” ai commenti: serviranno a ridurre le molestie

L'azienda di TikTok ha deciso di implementare il tasto "Non mi piace" per i commenti del suo social: l'obiettivo è ridurre le molestie

TikTok ha deciso di implementare il pulsante “Non mi piace” per i commenti, permettendo agli utenti di selezionare le interazioni rienute inappropriate.

La novità di TikTok, arrivano i “Non mi piace” ai commenti

Fino a questo momento gli utenti TikTok non potevano cliccare “Non mi piace” sotto un commento nel proprio profilo.

Una novità che sarà inserita solo nel prossimo aggiornamento dell’applicazione per ordine preciso dell’azienda stessa. L’obiettivo è semplificare il lavoro dei team dedicati all’eliminazione dei commenti inopportuni.

La speigazione di Cormac Keenan

Cormac Keenan, l’Head of Trust & Safety di TikTok, ha spiegato a cosa servirà inserire il tasto “Non mi piace” per i commenti: “Per non stimolare sentimenti negativi tra le persone all’interno della community o demoralizzare i creator, solo la persona che ha cliccato per indicare ‘Non mi piace’ a un commento sarà in grado di vederlo.

Per rendere più semplici la ricerca e l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma, stiamo sperimentando dei promemoria che guideranno i creator verso le opzioni di filtro, blocco multiplo e cancellazione dei commenti.” Ai creator rimane la possibilità di decidere chi può commentare un proprio contenuto e in quale senzione fra le tre possibili (Tutti, Amici, Nessuno).

