TikTok, Martina Diaz contro gli stereotipi: "Non mi depilo più"

La nota influencer argentina Martina Diaz è finita al centro delle polemiche social per alcune sue dichiarazioni in merito alla scelta di dire addio alla ceretta. La star di TikTok, infatti, ha dichiarato di non togliersi i peli da mesi, ma tantissimi utenti l’hanno attaccata.

TikTok, Martina Diaz annuncia: “Non mi depilo per combattere gli stereotipi”

Martina Diaz ha deciso di combattere i classici stereotipi e i canoni di bellezza moderni. In un mondo social che mette in risalto personaggi spesso molto simili tra loro, la ragazza argentina ha deciso di disinguersi, mostrandosi da mesi nei suoi video da milioni di visualizzazioni con i peli i bella vista. “Un anno fa ho capito che non volevo più radermi. Sono scioccata che per le donne non venga accettato, mentre gli uomini fanno esattamente lo stesso e nessuno dice niente.”

Una battaglia ideologica

Martina ha spiegato che questa scelta non dipende solamente da un suo particolare vezzo estetico, ma che ha deciso di smettere di fare la ceretta proprio per dimostrare qualcosa alla società moderna: “Ma cosa stiamo facendo? Tutto questo non ha senso. Per prima cosa ho iniziato a evitare la ceretta. Mi sono lasciata crescere i peli, mi sono mostrata sui social e ho conosciuto molte persone che mi hanno raccontato la loro esperienza.” Molte persone si sono mostrate solidali con la Diaz, appoggiando a pieno la sua presa di posizione, ma il panorama dei social, si sa, tante volte può essere davvero crudele. Non è raro, infatti, imbattersi in commenti spiacevoli sotto i video della ragazza argentina “Fai schifo“, “Raditi subito“. Commenti sprezzanti che, però, non hanno fatto cambiare idea a Martina, sempre più convinta che la sua decisione sia corretta e che vada rispettata.