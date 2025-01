TikTok riparte negli Stati Uniti, Trump: "Dobbiamo salvarla"

Roma, 20 gen. (askanews) – Dopo 12 ore di blocco, tutto come prima. TikTok è stato ripristinato negli Stati Uniti per i circa 170 milioni di utenti che lo utilizzano, dopo l’annuncio del presidente eletto Donald Trump che ha promesso di ritardare l’attuazione della legge che vieta la app cinese per motivi di sicurezza nazionale, in modo da concedere più tempo per trovare un accordo.

“Ho detto che dobbiamo salvare Tiktok – ha dichiarato Trump – chi in questo pubblico va su Tiktok, molti? Sì, è molto popolare. E, francamente, non abbiamo scelta. Dobbiamo salvarlo”.

La stessa Cina si attende che gli Usa ascoltino “le voci razionali” in merito alla vicenda. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha sottolineato come TikTok – di proprietà del gruppo cinese ByteDance – abbia guadagnato l’apprezzamento degli utenti americani e abbia contribuito all’economia Usa.

“Ci auguriamo – ha detto – che la parte americana ascolti attentamente le voci razionali e offra un ambiente commerciale aperto, equo, giusto e non discriminatorio per i soggetti di mercato di tutti i paesi che operano negli Stati Uniti. Per quanto riguarda le operazioni e le acquisizioni aziendali – ha continuato – riteniamo che queste debbano essere decise autonomamente dalle imprese in base ai principi di mercato. Se sono coinvolte aziende cinesi, tali attività devono rispettare le leggi e i regolamenti della Cina”.

La sentenza che Trump ha promesso di sospendere, tra gli ordini esecutivi che firmerà immediatamente dopo l’insediamento, stabilisce che le attività americane della piattaforma siano rilevate da un soggetto locale, pena l’andare offline.