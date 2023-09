Tiktoker mangia gli spaghetti con le bacchette: interviene il ristoratore con la forchetta e tuona "Sei in Italia, non in Cina".

Un video con protagonista il tiktoker coreano Kai è diventato virale sui social. Nel filmato in question, il ragazzo è a cena in un ristorante italiano e sta mangiando un piatto di spaghetti con le bacchette. Il ristoratore, infuriato dalla scena, interviene e gli consegna una forchetta.

Tiktoker mangia gli spaghetti con le bacchette: il ristoratore infuriato

Il tiktoker coerano Kai, che vanta oltre un milione di follower, si è concesso una vacanza in Italia. A Cosenza, però, è stato vittima di un comportamento tutt’altro che civile di un ristoratore. Il ragazzo stava mangiando un bel piatto di spaghetti con le bacchette, ma il cameriere non ha gradito ed è intervenuto.

L’intervento incivile del ristoratore

“No, no. Sei in Italia, non in Cina. In Italia gli spaghetti li mangi in questa maniera“, ha tuonato il ristoratore in inglese consegnando al tiktoker una forchetta. Non solo, gli ha fatto vedere come si usa e l’ha perfino imboccato. Una scena pietosa, che Kai ha accettato con il sorriso sulle labbra.

La reazione dei social

“Ero così confuso”, ha commentato il tiktoker nel video diffuso sui social. I fan, quasi in massa, non hanno apprezzato il comportamento del ristoratore: “Ma che modi sono?”, oppure “Dire ‘You are not in China’ è davvero offensivo comunque“. In effetti, la speranza è una: che Kai e il cameriere si siano messi d’accordo.