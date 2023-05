Una tiktoker di Roma ha denunciato sui social le molestie subite alla fermata del bus: “Temo che qualcuno mi segua. Sono diventata paranoica”.

Honest Olufemi, una giovane ragazza di origini nigeriane, studentessa di scienze infermieristiche, è stata vittima di molestie da parte di un uomo di 60 anni in una fermata del bus nei pressi di Tor Bella Monaca, periferia di Roma.

Questo il racconto della vittima, diventato virale perché condiviso in un video su TikTok che ha scollinato oltre le 2 milioni di visualizzazioni, ma poi eliminato dalla piattaforma.

«Ho pubblicato il video perché molte volte le persone dicono che non è vero che noi donne riceviamo molestie, che ci inventiamo tutto. Però non è così, succede molto spesso. Il Cat calling praticamente è all’ordine del giorno. La gente che ti fischia o che ti saluta. Alle molestie ci si abitua, ma i commenti delle persone mi hanno fatto male. C’è chi mi ha detto che era colpa mia per come ero vestita o che se avesse avuto una Lamborghini sarei salita al volo».