Tiktoker portati in ambulanza all'inaugurazione di un negozio

Polemica a Napoli: Tiktoker usano ambulanza come un taxi per recarsi all'inaugurazione di un negozio

Se esiste un modo sbagliato di farsi pubblicità, probabilmente è questo: a Napoli un’ambulanza è stata utilizzata (a sirene spiegate per giunta) come un taxi privato per accompagnare dei giovani tiktoker all’inaugurazione di un negozio. Dal video pubblicato dallo stesso gestore, si vede chiaramente l’ambulanza dell’Asl farsi strada a sirene spiegate in mezzo alla folla tra l’allibito e il confuso. L’autista è stato immediatamente convocato dalla polizia municipale per l’uso improprio del mezzo, mentre il gestore del locale appena aperto è stato pesantemente multato.

Tiktoker usano ambulanza per l’inaugurazione di un negozio: scoppia la polemica a Napoli

Organizzare una festa in grande stile per l’inaugurazione del proprio negozio può essere una grande idea, coinvolgere dei giovani tiktoker pure, aggiungere un’ambulanza a quest’equazione, decisamente no.

Indignazione e rabbia hanno seguito quanto successo a Napoli, sul fatto si è espressa anche l’associazione di professionisti sanitari “Nessuno tocchi Ippocrate”: “Hanno infangato la nostra professione: la devono pagare”.

Quanto meno la polizia è intervenuta rapidamente identificando sia il gestore del negozio sia gli ospiti che si sono prestati a questa “trovata pubblicitaria”. Il negoziante è stato innanzitutto multato per mille euro per avere organizzato uno spettacolo ad alto volume non autorizzato (la musica veniva diffusa da 4 casse da 500 watt ognuna). Il negoziante era però a quanto pare estraneo all’idea di noleggiare l’ambulanza, ma questo non gli ha evitato altre due multe salate: una per aver organizzato uno spettacolo senza autorizzazione e l’altra, sempre da 500 euro, per le irregolarità riscontrate nelle insegne pubblicitarie.

Qui sotto il video del controverso evento.