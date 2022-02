TikToker si dichiara un “viaggiatore del tempo” e avverte: “New York sarà bombardata da un pilota cinese”

Un TikToker ha dichiarato di essere un "viaggiatore del tempo" e ha rivelato che New York City sarà bombardata da un pilota cinese nel 2049.

Un TikToker ha dichiarato di essere un “viaggiatore del tempo” e ha rivelato che New York City sarà bombardata da un pilota cinese.

TikToker si dichiara un “viaggiatore del tempo”: la profezia sulla distruzione di New York

Un Tiktoker, che sostiene di visitare il 2022 dall’anno 2104, ha svelato al mondo che New York City sarà bombardata da un pilota dell’aviazione cinese nell’anno 2049, generando profonda devastazione tra i civili.

L’utente di TikTok – che afferma di chiamarsi Matthew Smith, come l’attore di Doctor Who che ha interpretato l’Undicesimo Dottore, e che usa anche il nome utente @pasttimetraveller – ha raccontato di trovarsi in visita nel 2022 e di provenire da oltre 80 anni nel futuro.

In qualità di “viaggiatore del tempo”, il TikToker ha rilasciato una serie di dichiarazioni allarmanti sul futuro della razza umana, compresa la sua recente previsione di un attentato a New York City.

Al fine di avallare le sue profezie, ha condiviso un video nel quale è possibile osservare la Statua della Libertà circondata dalle fiamme. La scena, che pare provenire da un mondo post-apocalittico, sembrerebbe doversi verificare nel prossimo futuro.

Nel video, infatti, Matthew Smith ha dichiarato: “Ecco la prova che sono un viaggiatore del tempo dell’anno 2104. Questa è una foto di una persona in un rifugio antiatomico dell’anno 2049.

Mostra New York City che viene bombardata con due tonnellate di trinitrotoluene (TNT) da un aereo cinese rubato. Un membro dell’aeronautica cinese ha disobbedito agli ordini e ha rubato un potente aereo e ha bombardato New York”.

“New York sarà bombardata da un pilota cinese”, le reazioni degli utenti sul web

In seguito alla diffusione del video, il TikToker ha anticipato che “potrebbe essere costretto a rimuoverlo” dal social. Intanto, le immagini sono state tempestate da commenti di scettici che hanno bollato il “viaggiatore del tempo” come un bugiardo il cui unico obiettivo sarebbe quello di “spaventare i bambini”.

Altri utenti, invece, si sono lasciati andare al beneficio del dubbio asserendo che quanto rivelato da Matthew Smith potrebbe essere reale. A questo proposito, un utente ha scritto: “Prova o no, non lo sappiamo… Ma possiamo ascoltare, non è impossibile. Guardate il ragazzo indiano su YouTube, stava cercando di metterci in guardia sul Covid”.