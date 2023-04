Home > Video > Tiktoker si sfoga contro alloggio indecente Tiktoker si sfoga contro alloggio indecente

“Devo dividere la doccia con gli uomini, l’alloggio è sperduto su una salita di una montagna: io me ne sto tornando a casa”: così si sfoga Ornella su Tiktok, dopo aver ispezionato l’alloggio indecente assegnatole per un lavoro stagionale a Positano. Voi come reagireste?