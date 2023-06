Una tiktoker inglese, in passato vittima dei bulli, mostra loro il suo incredibile cambiamento: "Sicuramente non avrebbero mai immaginato che una volta cresciuta sarei diventata più sexy di loro".

Kat è una tiktoker inglese di 28 anni, in passato vittima dei bulli. Al momento la ragazza è molto felice di sé, in quanto ha avuto una trasformazione fisica incredibile rispetto al passato. La giovane donna è diventata bellissima e ha voluto condividere questo suo cambiamento tramite un video postato sui social; come se questo non bastasse ha voluto anche chiamare i ragazzi che un tempo la prendevano in giro per “vendicarsi”, mostrando loro come fosse diventata.

La storia di Kat, tiktoker vittima dei bulli

La tiktoker ha mostrato il suo cambiamento d’aspetto tramite un video. La trasformazione è avvenuta in maniera del tutto naturale, senza ritocchi artificiali: è semplicemente cresciuta. Kat è diventata una ragazza splendida e radiosa, con tanto di tatuaggi che abbelliscono il suo corpo: la 28enne infatti li ama molto. La tiktoker ha spiegato sul suo profilo: “Sicuramente i bulli non avrebbero mai immaginato che una volta cresciuta sarei diventata più sexy di loro e, oltre ad averli chiamati, sto postando questo video così che non possano perderselo”.

La ragazza: “Forse sarei stata più gentile se lo fossero stati anche loro”

Kat ha voluto precisare riguardo al suo comportamento nei confronti dei suoi ex bulli: “Forse sarei potuta essere più gentile se loro lo fossero stati con me un po’ di tempo fa”. I commenti suoi social sono stati numerosi e molti utenti hanno apprezzato il cambiamento di Kat. Tutto è cambiato: visto il suo successo, la 28enne ha ora la consapevolezza che non sarà più presa in giro.