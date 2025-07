Tim Burton: Io come Mercoledì, un'emarginata che non cerca popolarità

Roma, 24 lug. (askanews) – Con una grande serata a Roma insieme ai suoi fan Tim Burton la lanciato la seconda stagione di “Mercoledì”, in arrivo su Netflix in due parti, la prima disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre. Il regista approderà anche al festival di Giffoni con il suo “Doom Tour” per presentare ai ragazzi le nuove avventure della piccola di Casa Addams.

In questa seconda stagione il personaggio interpretato da Jenna Ortega torna ad aggirarsi fra i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove la attendono una nuova serie di nemici e problemi. Mercoledì dovrà destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. “Il motivo per cui amo questo personaggio è che in qualche modo è un’emarginata, come mi sentivo io. – ha detto il regista – Pensavo le sue stesse cose della scuola, della terapia, della famiglia, dei genitori: mi identifico pienamente con lei. Io sono come lei”.

E a proposito della famiglia Addams, che continua ad essere amata da tante generazioni diverse Burton ha detto: “Nella mia vita io non ho mai incontrato una famiglia normale, la maggior parte sono proprio strane. Anche se si amano, vanno d’accordo, sono proprio strane per natura”.

In questa seconda stagione Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale. E’ sempre arguta, tagliente, ha fascino, anche se non cerca popolarità come fa il resto del mondo. “Io sono molto fortunato a non essere nato in questa epoca di social media, non sarei sopravvissuto. Per questo amo Mercoledì, è una persona forte, non le interessa essere popolare. Io trovo assurda quest’era dei social media”.