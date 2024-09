Tim Burton ottiene la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Tim Burton ottiene la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Los Angeles, 4 set. (askanews) - Il regista statunitense Tim Burton celebre per i film "Beetlejuice", "Edward mani di forbice", "Batman", "La fabbrica di cioccolato" ha ottenuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood Boulevard. L'eccentrico regista ha posato per i fotografi con gli attori del su...