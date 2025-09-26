Tim Cook a Tokyo per la riapertura dell'Apple store a Ginza

Tokyo, 26 set. (askanews) – Tim Cook saluta una folla di fan Apple in Giappone nel giorno della riapertura del nuovo negozio nel quartiere Ginza di Tokyo. Centinaia di persone hanno fatto la fila fuori riservando al ceo Apple una trattamento da star.

Dal punto di vista commerciale la sede di Ginza riveste un’importanza particolare per Apple: è stato il primo negozio all’estero dell’azienda, inaugurato nel 2003.

Durante il suo ultimo viaggio in Giappone nel 2022, Cook ha visitato Kumamoto, centro nevralgico dell’industria dei semiconduttori. In quell’occasione, ha annunciato che Apple avrebbe investito oltre 100 miliardi di dollari in Giappone in un periodo di cinque anni. Apple ha anche dichiarato di aver aumentato la spesa per gli approvvigionamenti in Giappone di oltre il 30% dal 2019, nell’ottica di rendersi sempre meno dipendente dalla Cina.