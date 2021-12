TIM, da 5G e Cloud soluzioni innovative per mobilità intelligente

Roma, 15 dic. (askanews) – Una mobilità urbana intelligente e sostenibile. Questo l’obiettivo di Autonom Shuttle, la navetta a guida autonoma 100% elettrica prodotta da Navya e testata presso l’Innovation Lab TIM di Roma. Il mezzo, che è integrato con le applicazioni delle piattaforme Smart Mobility e Smart City e le tecnologie di rete di ultima generazione 5G di TIM, è in grado di inviare a bordo informazioni ad esempio su ostacoli nascosti, possibili interruzioni alla viabilità, cantieri in corso.

Giorgio Castelli, Responsabile service innovation TIM: “Vediamo oggi un servizio di smart mobility innovativa. Grazie sostanzialmente alla possibilità di utilizzare delle navette a guida autonoma e la rete 5G di TIM con le funzionalità Edge che aggiungono delle possibilità di fornire servizi ad altissima banda, bassissima latenza e altissima sicurezza. Questa accoppiata ci permette di mettere in campo una mobilità da un lato sostenibile e dall’altro molto sicura in ambienti, come quelli cittadini, che possono essere zone a traffico limitato, campus universitari piuttosto che ospedali”.

La navetta è dotata di un’autonomia media di 9 ore e ha un supervisor a bordo che può intervenire se necessario. I dati raccolti durante il percorso vengono scambiati con gli altri soggetti che si muovono in strada come pedoni, biciclette, monopattini grazie all’integrazione con il 5G di TIM, l’Intelligenza Artificiale e l’Internet of Things. Algoritmi sofisticati analizzano il traffico stradale e, grazie alla segnalazione ricevuta dai veicoli, contribuiscono alla sicurezza inviando avvisi di pericolo in caso di possibili collisioni. L’Autonom Shuttle, che opera su un percorso definito e digitalizzato, ha una capienza di 15 passeggeri e una velocità massima di 25 km/h. La diffusione di flotte a guida autonoma rappresenta così una soluzione innovativa per rendere la mobilità urbana sempre più smart e sostenibile.

“Tutto questo ci permette con funzionalità e piattaforme innovative di TIM di dare maggiore sicurezza ai cittadini e migliorare la qualità della vita all”interno delle nostre città”.

La tecnologia TIM, unita ai veicoli Navya e al supporto di I-Mobility Garage, costituiscono l’offerta TIM Autonom Shuttle che, grazie a 4 ruote sterzanti – anche nella versione 4 ruote motrici – e alla sensoristica utilizzabile nelle zone pedonali, può essere impiegata in centri urbani, campus universitari, strutture ospedaliere, impianti industriali, porti e aeroporti, eventi e siti turistici.