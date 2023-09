Milano, 12 set. (askanews) – Tim Enterprise e Anci insieme per lo sviluppo delle smart city. Ha preso oggi il via a Milano un ciclo di incontri con l’obiettivo di illustrare le ultime novità tecnologiche e mostrare come l’innovazione al servizio della PA locale possa accelerare lo sviluppo di città sempre più sostenibili e intelligenti e il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr.

“Oggi – ha spiegato Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer Tim – lanciamo il primo di una serie di incontri con gli amministratori locali del nostro paese perché crediamo che ci sia in questo momento una opportunità enorme che è guidata da due elementi: il primo è che c’è un’ondata di tecnologia molto rilevante, da cui possiamo trarre profitto. L’altra è che c’è una coincidenza felice: ci sono dei fondi di cui il paese può disporre per accelerare il processo di digitalizzazione”.

Processo che vede Tim attore protagonista. Con la piattaforma di ‘intelligenza urbana’ Tim Urban Genius, Tim Enterprise, la business unit del gruppo dedicata alle aziende e alle PA, sta supportando i progetti di numerose amministrazioni per rendere le città più vivibili e migliorare la vita dei loro abitanti. “Noi – ha sottolineato Schiavo – abbiamo messo in piedi la piattaforma di intelligenza artificiale più grande di questo Paese che è sostanzialmente un mega cruscotto che consente a un amministratore locale di monitorare tutte le cose che accadono nella città e prendere le decisioni basate su dati e non su emozioni, che vanno dal traffico all’inquinamento dell’acqua e dell’aria, a tutte le aree metropolitane che sono congestionate a tutti gli eventi meteorologi del quale non possiamo prevedere l’effetto ma ne possiamo misurare l’impatto. Noi – ha proseguito – siamo in grado di monitorare tutto quello che un sindaco deve sapere per gestire bene la sua città e questo ha un impatto positivo sulla vita del cittadino”.

Occasioni come l’evento di Milano vogliono dunque contribuire a far dialogare gli attori che, a diverso livello, hanno interesse a lavorare sulle città e a farle evolvere verso modelli di crescita sostenibili. “Oggi i Comuni – ha spiegato Giacomo Ghilardi, vice presidente Anci Lombardia – hanno bisogno di essere sempre più sostenibili, dal punto di vista ambientale, della sicurezza, socio-sanitario per stare vicino alle esigenze dei cittadini che hanno bisogno di affrontare sfide complicate. Sicuramente da questi incontri potranno venire fuori tante idee ma soprattutto tante collaborazioni”.

Dopo Milano, gli incontri organizzati da Tim Enterprise e Anci faranno tappa a Bari, il 25 settembre. A novembre sarà la volta di Napoli, Catania e Padova, per chiudere a dicembre con Roma.