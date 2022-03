Roma, 24 mar.(Adnkronos) – Kkr sarebbe "pronta a valutare" con Tim la possibilità di un'integrazione della rete con quella di Open fiber qualora questo "crei valore per gli azionisti nel rispetto" delle indicazioni e delle tempistiche dell'Antitrust. E' quanto confermano all'Adnkronos fonti finanziarie in merito alla lettera inviata da Kkr alla società in risposta alle richieste avanzate dal board di Tim.