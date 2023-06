**Tim: in arrivo offerte migliorative per rete, verso rilanci contenuti**

Roma, 8 giu. – (Adnkronos) – Conto alla rovescia per lo scadere, domani 9 giugno, del termine posto da Tim alle società in lizza per la rete per un eventuale miglioramento delle offerte presentate. A quanto si apprende sia Cdp-Macquarie che Kkr sono al lavoro per rispettare la scadenza. Dal fronte Cdp-Macquarie spiegano di "stare lavorando" sul tema. Anche se, precisano all'Adnkronos fonti vicine al dossier, i rilanci "non potranno che essere minimi, dal momento che le valutazioni originarie erano realistiche e frutto di analisi ben ponderate".

Le società in campo, Cdp-Macquarie da una parte e il fondo Kkr dall'altra, avevano avanzato proposte del valore rispettivamente di poco meno di 20 miliardi e di 21 miliardi (in questo caso si tratterebbe di 19 miliardi più 2 di earn out): non abbastanza, comunque, per colmare le distanze dai 'paletti' posti dal socio francese di Tim, Vivendi, presente nel capitale con quasi il 24%, che aveva fatto sapere da tempo che la valutazione giusta per la rete di Tim era a 31 miliardi di euro. Lo scorso 4 maggio il cda di Tim aveva sollecitato ulteriori rilanci.

Il board del gruppo si riunirà per un primo esame delle nuove offerte il 19 giugno. A quanto si apprende la decisione finale dovrebbe poi arrivare in un nuovo appuntamento del Cda, il 22 giugno.