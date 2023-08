Tim: Pd, 'asset strategico, dal governo annunci vaghi e generici'

Roma, 29 ago (Adnkronos) - "L’operazione su Tim che il governo Meloni ha avallato è un caso unico tra i grandi Paesi europei: la rete di telecomunicazioni - un asset strategico per il Paese - verrà separata dai servizi e privatizzata, finendo sotto il controllo a larga maggi...

Roma, 29 ago (Adnkronos) – "L’operazione su Tim che il governo Meloni ha avallato è un caso unico tra i grandi Paesi europei: la rete di telecomunicazioni – un asset strategico per il Paese – verrà separata dai servizi e privatizzata, finendo sotto il controllo a larga maggioranza del fondo privato americano Kkr. Lo Stato entrerà, ma con una quota di minoranza". Lo dicono i senatori del Pd Antonio Misiani e Antonio Nicita.

"Quanto al resto, dobbiamo accontentarci di annunci vaghi e generici. Il fatidico 'piano Minerva' che il Governo aveva annunciato e che avrebbe dovuto portare ad una riunione e valorizzazione delle diverse reti esistenti è scomparso dai radar in favore di una privatizzazione il cui senso industriale non si comprende e che rischia di depauperare il valore delle reti. Al tempo stesso vengono annunciati oltre 2 miliardi di fondi, di cui 1,2 a valere del Pnrr, parcellizzati in mille rivoli e senza efficacia", aggiungono i senatori del Pd.