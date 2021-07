Tim: porta a Corbetta la fibra ottica ultraveloce (2)

(Adnkronos) – "Sono davvero soddisfatto per la decisiva collaborazione che come Amministrazione comunale di Corbetta abbiamo stretto con Tim, – commenta Marco Ballarini, sindaco della città di Corbetta – si tratta infatti di un progetto ambizioso su cui abbiamo lavorato per oltre un anno".

L'obiettivo "che ci siamo posti non era semplice, ma ora finalmente potremo realizzarlo: molto presto riusciremo a connettere ogni abitazione di Corbetta alla fibra ottica ultraveloce direttamente in casa, garantendo un servizio d’eccellenza a livello nazionale a tutti i nostri Cittadini, con connessioni internet ad una velocità mai vista prima. E tutto questo a costo zero per Corbetta. Siamo davvero orgogliosi di essere tra i primi in Italia a rientrare nel progetto di investimenti sulla Ftth ultraveloce, questo dimostra ancora una volta quanto la nostra Città sia un polo attrattivo, in via di sviluppo e centrale su cui investire.

Un altro passo in avanti verso il futuro per i nostri cittadini", conclude.

"Grazie agli ingenti investimenti fatti da Tim e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, Corbetta rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra" dichiara Mario Luigi Marauda, responsabile Field operations Line Milano di Tim.

"Si tratta di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima che consentirà a Corbetta di fare un passo importante sulla strada dell’innovazione.

A beneficiarne saranno le imprese locali che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business e i cittadini per i quali disporre di collegamenti ultraveloci è un aspetto fondamentale per migliorare la qualità della vita", chiosa.