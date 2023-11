Tim, Rossi: Vivendi ha i suoi diritti, noi andiamo avanti

Roma, 6 nov. (askanews) – “Gli azionisti hanno i loro diritti, come ha detto il ministro Giorgetti, e li fanno valere nelle sedi che ritengono opportune e nessuno conculca i diritti quindi sono liberi di farlo. Che il progetto rimanga impantanato non direi, direi che il progetto comunque va avanti”. Lo ha detto il presidente di Tim, Salvatore Rossi, a margine del premio Anima per la cultura in merito al contenzioso annunciato da Vivendi sul progetto di vendita di Netco a Kkr.

“Ci sarà un contenzioso? Non ci sarà? Non lo so, non posso saperlo. In ogni caso noi si va avanti con la certezza di aver fatto veramente tutto quello che era in nostro potere fare, per il bene dell’azienda, di chi vi lavora e di tutti gli azionisti”, ha aggiunto.