Tim Sale è morto: il disegnatore di Batman: Il Lungo Halloween si è spento all'età di 66 anni.

Tim Sale, disegnatore di Batman: Il Lungo Halloween, è morto all’età di 66 anni. La notizia della scomparsa, diffusa dal suo profilo Twitter e confermata dalla Dc Comics, ha lasciato tutti senza parole.

Tim Sale è morto

Una notizia che nessuno si aspettava: Tim Sale è morto a soli 66 anni.

L’annuncio della scomparsa è apparso sul suo profilo Twitter e solo in seguito è stata confermata dalla Dc Comics. Con quest’ultima casa editrice, il fumettista aveva lavorato a lungo, per dare alle stampe Batman: Il Lungo Halloween. La serie è stata pubblicata tra l’ottobre del 1996 e l’ottobre del 1997 ed è stata una delle opere più note di Sale.

La dedica di Dc Comics a Tim Sale

La Dc Comics ha così ricordato Tim Sale sui social:

“Era un incredibile artista, i suoi disegni di personaggi iconici avevano una vera profondità umana, e la sua innovazione nel disegno delle pagine ha cambiato il modo in cui un’intera generazione pensa ai fumetti. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Ci mancherà profondamente”.

Al momento, non sono state rese pubbliche le cause che hanno portato alla morte di Sale.

Tim Sale e il suo Batman: Il Lungo Halloween

Batman: Il Lungo Halloween ha tenuto Tim Sale impegnato per molto tempo. Ambientata nel secondo anno di attività del Crociato Incappucciato, lo stesso analizzato in The Batman, vede come protagonista un giovane Bruce Wayne. Ancora inesperto, si trova a combattere una nuova specie di super freaks, che vuole prendere il posto del clan di Carmine Falcone.