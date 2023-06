Tim: Scannapieco, 'tempi un po' più lunghi del previsto'

Roma, 10 giu. -(Adnkronos) - Nell'ambito del processo competitivo relativo a Netco, "in questi momenti siamo in pieno procedura non posso entrare in dettagli.I tempi probabilmente saranno un po' piu' lunghi di quanto si immaginasse ma non drammatizzerei: c'è uno scena...

Roma, 10 giu. -(Adnkronos) – Nell'ambito del processo competitivo relativo a Netco, "in questi momenti siamo in pieno procedura non posso entrare in dettagli.I tempi probabilmente saranno un po' piu' lunghi di quanto si immaginasse ma non drammatizzerei: c'è uno scenario in evoluzione". Così Dario Scannapieco, presidente di Cdp, intervistato alla Festa dell'Innovazione organizzata a Venezia da 'Il Foglio'.

Scannapieco ricorda come "l'Italia è al terz'ultimo posto in Europa per utilizzo della fibra, e abbiamo due società con sinergie che possono essere sfruttate". "La scelta di separare la rete e sviluppare la concorrenza sui servizi mi sembra sostenibile" conclude.