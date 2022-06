Elodie è una delle cantanti più attese del Tim Summer Hits. L'artista ha stupito il pubblico con un look a dir poco "bollente" e dallo stile "tribale".

Esibizione dopo esibizione Elodie ha saputo stupire i suoi fan con look sensuali e al contempo mai banali. Anche in occasione del Tim Summer Hits in Piazza del Popolo non ha fatto certo eccezione. L’artista ha scelto di osare con un outfit total-black.

Impossibile non notare il perizoma in vista che rievoca le atmosfere dei primi anni 2000.