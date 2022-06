Tim Summer Hits, Mengoni torna a ballare dopo l’infortunio: “Ho fatto due ore di fisioterapia al giorno”

Nel primo appuntamento del Tim Summer Hits Marco Mengoni è tornato a sorpresa a ballare. Il cantante ha spiegato come ha fatto.

Tra gli artisti che si sono esibiti al Tim Summer Hits, Marco Mengoni è stato forse uno dei più attesi. L’artista ha cantato sul palco di Piazza del Popolo alcuni dei suoi maggiori successi, ma non solo. C’è stata però la più bella delle sorprese: il cantante ha ballato per la prima volta dopo l’infortunio di qualche mese fa.

Mengoni si esibisce a sorpresa ballando sul palco: è la prima volta dall’infortunio

Mengoni è salito sul palco del Tim Summer Hits due volte. La prima all’inizio della puntata dove lo abbiamo visto riscaldare l’atmosfera della Piazza. La seconda volta invece, ha cantato il suo successo più recente “No stress” ed è stato lì che si è scatenato. Al termine dell’esibizione Stefano De Martino si è incuriosito e ha chiesto a Mengoni come avesse fatto a recuperare dopo la rottura del crociato: “Come fai a ballare?”.

Il cantante ha così risposto: “In verità ho rotto il crociato e lesionato il menisco, ora sto una bomba. Ho fatto due ore di fisioterapia al giorno per arrivare agli stadi”.

“Una delle cose più assurde e incredibili”

Mengoni è stato impegnato in tappe importantissime del suo “Marco negli stadi” che lo hanno portato in vere e proprie roccaforti della musica come lo stadio di San Siro.

Parlando del successo ottenuto in queste prime tappe ha così commentato: “È stata una delle cose più assurde e incredibili che siano successe nella mia vita, è stata una botta di vita incredibile, c’era tantissima gente. Poi ad ottobre torniamo in tour nei palazzetti”.