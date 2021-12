Time, gli scienziati che hanno inventato il vaccino mRna contro il Covid scelti come eroi dell’anno

Eletti Eroi dell'Anno 2021 dal Time per aver scoperto il vaccino a mRna contro il Covid. Elon Musk ha vinto il premio di Persona dell'Anno.

Il settimanale statunitense Time ha premiato gli inventori del vaccino a mRna contro il Covid come “Eroi dell’Anno 2021“. Si tratta di Kizzmekia Corbett, Barney Graham, Katalin Kariko e Drew Weissman: gli scienziati che sono riusciti nell’impresa di realizzare questo “miracolo” che ha portato alla salvezza di milioni di persone.

La rivista ha premiato anche la Persona dell’Anno 2021, premio conferito alla personalità più influente dei 365 giorni appena trascorsi, assegnandolo a Elon Musk.

Il Time ha dedicato – giustamente – il numero a questi 4 eroi che hanno dato una mano enorme nella lotta contro il Coronavirus. Sono il simbolo di tutti gli scienziati e di tutti i medici e il personale sanitario che hanno tenuto duro in questo anno e mezzo dallo scoppio della pandemia. Sul settimanale si legge:

«Quando il virus è emerso, in modi misteriosi, forse da una grotta di pipistrelli in Cina o da un laboratorio, la sua origine è ancora ignota, e si è diffuso nel mondo affronta il suo nemico più formidabile: gli scienziati che lo attendono in silenzio. Il modo in cui rispondevano era meno misterioso, e certamente meno imprevedibile, del virus che prendevano di mira. Il loro mezzo era la luce, e la luminosità della verità scientifica, che perseguivano scrupolosamente in laboratori di ricerca brillantemente illuminati e in “stanze pulite” ripulite dalle particelle sospese nell’aria. E producevano risultati brillanti».