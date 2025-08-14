Arrivano notizie importanti dai laboratori della Shanghai Tech University: una scoperta che potrebbe cambiare le carte in tavola nella lotta contro la malattia di Alzheimer-Perusini. I ricercatori hanno puntato i riflettori sulla timosina β4, identificandola come un potenziale bersaglio terapeutico attraverso l’uso di organoidi cerebrali, modelli tridimensionali di cervello creati da cellule staminali.

Ma cosa significa tutto ciò per i pazienti e le loro famiglie? Questo sviluppo offre una nuova speranza, promettendo di intervenire su alcuni dei meccanismi chiave che caratterizzano la malattia.

Il significato del morbo di Alzheimer-Perusini

Ma cosa si cela dietro il termine “morbo di Alzheimer-Perusini”? Questo nome rende omaggio a due figure fondamentali: Alois Alzheimer, che nel 1906 fu il primo a descrivere questa patologia, e il neurologo italiano Gaetano Perusini, il quale ha contribuito in modo significativo alla comprensione clinica e neuropatologica della malattia. Si tratta di una condizione neurodegenerativa che colpisce milioni di persone nel mondo, rappresentando una delle sfide più ardue per la medicina moderna. Negli ultimi anni, gli studi hanno rivelato la presenza di forme rare ed ereditarie di Alzheimer-Perusini, in particolare quelle a insorgenza precoce. Un recente studio pubblicato sulla rivista Stem Cell Reports ha reso possibile ricreare in laboratorio le alterazioni iniziali della malattia, aprendo la porta a nuove strategie farmacologiche.

Organoidi cerebrali e ricerca innovativa

Ma come funzionano questi organoidi cerebrali? Sono stati realizzati utilizzando cellule staminali prelevate da pazienti affetti da Alzheimer-Perusini e mostrano caratteristiche specifiche della malattia. Tra queste, un aumento della proteina amiloide, una diminuzione dei neuroni maturi e una maggiore mortalità cellulare. Durante la ricerca, i ricercatori hanno notato una diminuzione nell’espressione del gene TMSB4X, che è responsabile della produzione della timosina beta-4, una proteina con proprietà antinfiammatorie.

Questa scoperta è particolarmente interessante, poiché l’espressione ridotta del gene è stata osservata anche nei neuroni prelevati post-mortem da pazienti malati. I test effettuati sugli organoidi trattati con timosina beta-4 hanno dato risultati incoraggianti: si è registrata una riduzione della proteina amiloide, un incremento dei neuroni sani e una normalizzazione dell’espressione genica. Risultati simili sono stati ottenuti anche in modelli murini affetti da Alzheimer-Perusini familiare, dove il trattamento ha ridotto l’infiammazione e ha prevenuto l’iperattivazione neuronale, un segno distintivo della malattia.

Implicazioni per il futuro della ricerca

I risultati di questo studio suggeriscono che gli organoidi cerebrali potrebbero diventare un alleato prezioso nella ricerca di nuove terapie contro l’Alzheimer-Perusini. Con l’invecchiamento della popolazione, anche in Italia il numero di persone affette da demenza è in crescita. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, circa 1.200.000 italiani vivono con demenza, di cui il 50-60% soffre di Alzheimer-Perusini. Il dato è allarmante: si stima che nel 2025 il numero di casi possa oscillare tra 600.000 e 720.000.

Nonostante i progressi compiuti, il cammino verso una terapia efficace è ancora lungo. Tuttavia, l’individuazione della timosina β4 come bersaglio terapeutico rappresenta un nuovo barlume di speranza. Ulteriori studi sono necessari per approfondire queste scoperte e sviluppare trattamenti che possano finalmente affrontare con successo una malattia che continua a essere una sfida per la salute pubblica a livello globale.