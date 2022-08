Tina Anselmi, svastica sulla lapide della prima ministra della Repubblica Italiana

A Torino è stata sfregita con una svastica la lapide di Tina Anselmi, partigiana e prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica.

A Torino è stata sfregiata con una svastica la lapide di Tina Anselmi, partigiana e prima donna a ricoprire il ruolo di ministro della Repubblica Italiana.

Anselmi è morta nel 2016 e lo scorso aprile era stata messa una lapide in suo onore in via San Marino.

Qui sotto potete vedere la foto della tomba sfregiata.

I fascisti e i nazisti esistono solo nella tua testa.#TinaAnselmi pic.twitter.com/CmWj2i9oF9 — Paolo Berizzi (@PBerizzi) August 19, 2022

Le reazioni



“Bisogna essere dei vigliacchi e degli ignoranti per imbrattare con il simbolo del male assoluto la targa a Mirafiori Nord di una donna mite e coraggiosa come Tina Anselmi. Vergognatevi“. Questo è il commento di Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2, dove si trova la tomba di Tina Anselmi.

Su Twitter immediato il commento dell’Anpi: “Un atto vergognoso e vigliacco. Un affronto intollerabile a Tina Anselmi, partigiana e protagonista dello sviluppo civile e democratico del Paese.

La condanna sia unanime“.

“Un gesto grave ed inqualificabile imbrattare la targa dedicata a Tina Anselmi dalla città di Torino. La vita, l’impegno nella Resistenza, tutte le battaglie politiche e sociali dell’Anselmi restano un punto di riferimento per la Cisl ed un esempio per tutti“. Questo il commento su Twitter del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra.