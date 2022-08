Tina Cipollari cambia look in vista di Uomini e Donne: i dettagli

Tina Cipollari si è recata al suo salotto di bellezza preferito per dare una svolta al suo look.

Tina Cipollari cambia look

Tina Cipollari si è recata nel suo salone di bellezza preferito e ha deciso di rifare la manicure in vista di una nuova edizione di Uomini e Donne.

L’opinionista vamp ha optato per uno smalto rosa pesca e ha fatto sistemare le sue unghie dalle esperte del salone. Intanto ferve l’attesa per la messa ij onda della nuova edizione di Uomini e Donne dove, come ogni anno, Tina è una delle protagoniste indiscusse. Quest’anno in tanti sono in attesa di sapere se ci saranno ulteriori discussioni tra lei e la dama torinese Gemma Galgani, con cui non è mai corso buon sangue.

Il ruolo di Gemma

In tanti hanno notato che all’interno del dating show è stato dato sempre meno spazio a Gemma Galgani, che secondo indiscrezioni sarebbe verso l’addio al programma. Intanto – sempre secondo i rumor – Maria De Filippi starebbe riflettendo sulla possibilità di sostituire Gemma con Ida Platano, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Come Gemma anche Ida ha dimostrato di essere piuttosto sfortunata in amore e Tina Cipollari se l’è presa più volte con entrambe.