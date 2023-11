Tina Cipollari compie 58 anni: il messaggio ironico di Gianni Sperti

Tina Cipollari ha compiuto 58 anni e il suo amico Gianni Sperti ha voluto inviarle una speciale dedica via social.

Tina Cipollari: gli auguri di Gianni Sperti

Attraverso i social Gianni Sperti ha voluto condividere il suo speciale messaggio d’auguri nei confronti di Tina Cipollari, che il 14 novembre ha compiuto 58 anni. L’opinionista ha condiviso una foto in cui la collega appare – grazie ad un filtro – molto più vecchia della sua età e nella didascalia all’immagine ha scritto: “Buon compleanno Tina, gli anni aumentano ma te li porti sempre bene”. Tina avrà apprezzato l’ironia del collega?

Lei e Sperti sono amici da oltre 20 anni e a quanto pare i loro rapporti sarebbero a dir poco ottimi. “Ci conosciamo da più di 20 anni, ci siamo conosciuti a Buona Domenica di Maurizio Costanzo e siamo diventati amici, non so perché, poi ci siamo ritrovati a Uomini e Donne”, ha dichiarato Sperti in merito al loro primo incontro. Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi? In tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più e si chiedono se un giorno i due vip riusciranno a trovare l’amore. Tina di recente ha confessato che non sarebbe single, ma non ha svelato ulteriori dettagli sulla sua vita privata.