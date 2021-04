Tina Cipollari contro Gemma Galgani: “È priva di dignità”

Tina Cipollari è tornata a scagliarsi pubblicamente contro la sua acerrima nemica, Gemma Galgani.

Nonostante da diverse settimane sia assente a Uomini e Donne, Tina Cipollari è tornata ad attaccare la sua “acerrima rivale” Gemma Galgani.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corre buon sangue e durante la partecipazione della dama torinese al dating show la famosa opinionista vamp si è più volte scagliata contro di lei pubblicamente.

Stavolta – nonostante sia assente da diverse settimane allo show – Tina è tornata a criticare Gemma per il suo aspetto e per i suoi rapporti con gli uomini:

Purtroppo la verità è che io ho creato un mostro. Il suo cambiamento fisico? Deve a Giorgio Manetti la sua trasformazione perché allora era una donna di poco più di 60 anni che portava male la sua età ed era orrenda. È priva di dignità. Se l’avesse avuta avrebbe fatto scelte diverse prima fra tutte quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius”, ha dichiarato.

Gemma replicherà? Le due più volte sono quasi arrivate alla “rissa” all’interno del dating show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda la prolungata assenza di Tina dallo show al momento non vi sono conferme e l’opinionista ha preferito non confermare le voci in circolazione (secondo le quali sarebbe risultata positiva al Covid).