Tina Cipollari contro Katia Ricciarelli: la frecciatina via social

Tina Cipollari ha scagliato una frecciatina infuocata contro Katia Ricciarelli attraverso i social.

Tra Tina Cipollar e Katia Ricciarelli è risaputo che non corra buon sangue e in queste ore l’opinionista vamp di Uomini e Donne ha scagliato una frecciatina contro la cantante lirica, che ha fatto sapere di non voler partecipare (in veste di opinionista) al GF Vip 7.

Tina Cipollari contro Katia Ricciarelli

Tra Tina Cipollari e Katia Ricciarelli non corre buon sangue fin da quando le due hanno preso parte a Selfie Le Cose Cambiano. A distanza di anni dalla loro partecipazione al programma condottod a Simona Ventura, sembra che i rapporti tra le due non si siano distesi, e infatti in queste ore Tina si è scagliata contro Katia Ricciarelli, che ha fatto sapere pubblicamente di non voler partecipare al GF Vip in veste d’opinionista. “Quindi non sarà al GF Vip 7? Speriamo che non ci ripensi! Menomale che non è interessata a farlo”, ha scritto Tina nella sua frecciatina via social.

L’ex moglie di Pippo Baudo replicherà?

La confessione della Ricciarelli sul GF Vip

Nelle ultime ore Katia Ricciarelli ha fatto sapere che non avrebbe accettato offerte per altri programmi tv (dopo la sua lunga e discussa esperienza al GF Vip 6 in qualità di concorrente).“Alfonso mi ha confessato che sarebbe bello avermi nel programma da opinionista. Certo, la sua non era una richiesta formale, ma solo una chiacchiera tra amici.

Però non mi interessa farlo. Non sarò nemmeno a Tale e Quale. Non ho più 20 anni e non mi va di fare progetti così lunghi. Posso dire che non me la sono sentita di accettare”, aveva ammesso.