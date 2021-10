Tina Cipollari di nuovo contro Gemma Galgani: cos’è successo

Una nuova lite in corso tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni si sarebbero scatenate nuove tensioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

L’opinionista vamp – secondo indiscrezioni – sarebbe arrivata persino a lanciare dell’acqua contro la dama torinese, ma per saperne di più sul diverbio tra le due sarà necessario attendere le nuove puntate di Uomini e Donne.

Tina Cipollari e Gemma: le anticipazioni

Che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corra buon sangue è cosa nota e le due già in passato sono state al centro di litigi e frecciatine in diretta tv.

Raffaella Mennoia (braccio destro di Maria De Filippi) ha già fatto sapere che nelle prossime puntate del dating show ce ne saranno delle belle tra le due protagoniste dello show.

Tina Cipollari: Gemma Galgani e la chirurgia

Quest’anno Gemma Galgani è approdata a Uomini e Donne dopo essere ricorsa alla chirurgia plastica per aumentare la taglia del suo seno. Tina Cipollari ha criticato duramente la scelta fatta dalla sua storica nemica: “Ha sempre criticato tutte le donne che sono ricorse alla chirurgia estetica e nel suo mirino fino a poco tempo fa c’ero anche io che, personalmente, oltre a ritoccare le labbra (cosa che ho sempre ammesso) non ho fatto altro.

Per anni Gemma ha giudicate tutte le donne che si sono migliorate grazie alla chirurgia plastica. Sostenendo, tra l’altro a gran voce, di esser legata al suo aspetto così com’era, al suo viso, alle rughe date dall’età che le ricordano gioie e dolori del passato. Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. Io non critico la sua scelta ma l’incoerenza di questa decisione”, aveva tuonato Tina.