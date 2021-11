Tina Cipollari e Gemma Galgani ai ferri corti: cosa succede nei camerini

Raffaella Mennoia ha svelato alcuni retroscena sul rapporto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne.

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono da sempre acerrime nemiche e per la prima volta Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha svelato alcuni retroscena su di loro.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corra buon sangue è cosa nota e in molti tra i telespettatori del programma si sono più volte chiesti quale fosse l’origine dell’antipatia tra i due volti storici di Uomini e Donne.

Sulla questione è intervenuta l’autrice e braccio destro di Maria De Filippi Raffaella Mennoia, che ha svelato come in studio si farebbe di tutto per evitare che le due si incontrino nei camerini:

“Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma”, ha dichiarato.

Tina Cipollari: l’antipatia verso Gemma

Tina Cipollari non perde occasione per criticare la dama torinese che, secondo lei, non sarebbe destinata a trovare l’amore all’interno del dating show.

L’opinionista ha anche avuto da ridire sui recenti ritocchi di chirurgia plastica a cui Gemma si sarebbe sottoposta: “Ha sempre criticato tutte le donne che sono ricorse alla chirurgia estetica e nel suo mirino fino a poco tempo fa c’ero anche io che, personalmente, oltre a ritoccare le labbra (cosa che ho sempre ammesso) non ho fatto altro. Per anni Gemma ha giudicate tutte le donne che si sono migliorate grazie alla chirurgia plastica.

Sostenendo, tra l’altro a gran voce, di esser legata al suo aspetto così com’era, al suo viso, alle rughe date dall’età che le ricordano gioie e dolori del passato. Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. Io non critico la sua scelta ma l’incoerenza di questa decisione”, ha affermato Tina.

Tina Cipollari e Giorgio Manetti

Dal canto suo Gemma ha avuto da ridire per il rapporto d’amicizia che Tina avrebbe conservato con il suo ex, Giorgio Manetti (i due infatti sono stati avvistati spesso insieme anche al di fuori del programma).

Secondo la dama torinese inoltre, Tina avrebbe messo in difficoltà molti dei suoi cavalieri, spingendoli a comportarsi in maniera sbagliata con lei o mettendo fine al loro rapporto. Sarà vero? Al momento comunque sembra che le due non siano intenzionate a rappacificarsi.