Tina Cipollari e Kikò Nalli, ritorno di fiamma in vista? L’indiscrezione

Tina Cipollari e Kikò Nalli di nuovo insieme

Secondo i rumor in circolazione Tina Cipollari e Kikò Nalli si sarebbero incontrati in gran segreto, questione che ha reso se possibile ancora più insistenti i rumor riguardanti un presunto ritorno di fiamma tra i due.

L’ipotesi era stata sollevata negli ultimi tempo anche da Ambra Lombardo, ex compagna di Kikò, che aveva affermato di essere convinta che l’hair stylist fosse ancora innamorato dell’ex moglie, madre dei suoi tre figli. Al momento Tina Cipollari e Kikò Nalli non hanno rotto il silenzio della questione ed è probabile che i due si siano incontrati unicamente in amicizia (del resto hanno sempre dichiarato di aver mantenuto buoni rapporti per il bene dei loro tre figli).

Tina Cipollari: la vita privata

Tina Cipollari è reduce dalla rottura con il ristoratore Vincenzo Ferrara, a cui è stata legata per quasi 3 anni. L’opinionista ha recentemente confessato che oggi ci sarebbe un nuovo amore nella sua vita, ma al momento non ha rivelato la sua identità. In tanti sperano di avere presto notizie riguardanti la nuova fiamma di Tina Cipollari che, per il momento, preferisce vivere la sua vita sentimentale nel massimo riserbo.

Tina Cipollari e Kikò Nalli: il rapporto

Tina Cipollari abita a Roma con i tre figli nati dall’amore per Kikò Nalli e che oggi hanno un ottimo rapporto anche con il padre. I due, nonostante si siano separati, hanno sempre fatto di tutto per cercare di mantenere saldo il rapporto con i loro tre ragazzi, che hanno cresciuto insieme:

“È bello che ci sia stato l’amore, che siano nati dei figli stupendi ed è bello anche quando finisce: noi abbiamo creato questo rapporto, il fatto di non dividerci di fronte ai bambini ma accompagnarli in questo percorso che è la vita.

Una settimana c’è lei ed una settimana ci sono io, una settimana entro io in casa ed una settimana entra lei”, ha confessato Kikò Nalli in merito al rapporto instaurato con l’ex moglie. I due romperanno il silenzio in merito al loro presunto ritorno di fiamma?