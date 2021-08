Tina Cipollari è tornata single, “salta” il matrimonio con Vincenzo Ferrara

La nota vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari è tornata single. Saltato il fatidico "sì" con Vincenzo Ferrara.

Tra la nota vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è finita. I due che, da alcuni mesi sarebbero stati in crisi, non convoleranno a nozze. La notizia sarebbe stata data dalla stessa interessata nel corso della prima registrazione della nuova edizione del programma che prenderà il via il prossimo 13 settembre su Canale 5.

L’annuncio della fine della loro storia è stato inoltre rilanciato dal blogger Amedeo Venza che sul suo profilo instagram ha scritto: “Salta il matrimonio di Tina. L’opinionista più tosta della tv torna single”.

Tina Cipollari torna single, le motivazioni dietro la rottura

Sul perché Tina Cipollari e Vicenzo Ferrara si siano detti addio esisterebbero al momento solo congetture, per altro mai confermate. Pare infatti che la nota vamp sia stata tradita dall’ex compagno che starebbe in questo periodo frequentando un’altra donna.

Ad ogni modo, che ci fosse crisi tra di loro era già noto da qualche mese.

Tina Cipollari torna single, un legame che sarebbe logorato già da tempo

Nell’estate del 2020 la loro relazione era stata messa a dura prova, poi la riconciliazione avvenuta durante lo scorso inverno. Infine un amico della coppia – riporta Today.it – avrebbe rivelato che i due si sarebbero presto sposati. Sarebbe tuttavia saltato tutto.

Tina Cipollari torna single, l’ex marito Kikò Nalli aveva dato il benestare della nuova relazione

Non sarebbe però finita qui. La relazione tra la nota vamp di Uomini e donne e il suo ex compagno aveva ricevuto il beneplacito di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari ed hair styilist con la quale era stato sposato dal 2004 al 2018. “Lo conosco poco. Ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani.

Tina è una donna intelligente”, ha affermato l’hair styilist.

Tina Cipollari torna single, con l’ex marito è ritorno di fiamma?

Qualche settimana fa Kikò Nalli, attraverso una replica fatta all’ex compagna Ambra Lombardo aveva smentito che tra lui e Tina Cipollari potesse esserci un ritorno di fiamma, precisando al contempo che i rapporti sono attualmente molto buoni: “Di nuovo gossip, non me lo aspettavo. Non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no. Io non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò, non c’è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così”, ha affermato su instagram.