Tina Cipollari gela Gemma Galgani: “Non ti vuole nessuno!”

Tina Cipollari ha scagliato una frecciatina infuocata contro Gemma Galgani a Uomini e Donne.

A Uomini e Donne Tina Cipollari ha scagliato una frecciatina infuocata contro la sua acerrima nemica, Gemma Galgani, che ha realizzato un suo nuovo video di presentazione nella speranza di attirare l’attenzione di qualche nuovo gentiluomo.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Dopo aver assistito al nuovo video di presentazione di Gemma Galgani, Tina Cipollari ha scagliato una frecciatina infuocata contro la dama torinese, con cui da sempre non corre buon sangue. “Gemma…Nonostante tutte queste tue qualità che sbandieri da anni…Non ti vuole nessuno…”, ha dichiarato l’opinionista vamp, e ha aggiunto: “Non piaci, fattene una ragione…Ma pensi che la gente non ti conosca?”.

La replica di Gemma

Dal canto suo Gemma ha replicato spiegando a tutti come mai avesse deciso di realizzare un nuovo video di presentazione: “Voglio far capire che sono dinamica, sportiva e romantica…Volevo farmi conoscere per la mia essenza…Per come sono veramente…”, ha affermato la dama torinese, storico volto del programma tv.

Negli ultimi anni Gemma Galgani non è stata particolarmente fortunata all’interno del programma di Maria De Filippi e, una volta naufragata la sua storia con Il Gabbiano Giorgio Manetti, ha avuto enormi difficoltà nel trovare di nuovo una persona adatta a lei.

Nel frattempo lo stesso Giorgio Manetti – che da tempo si è ritirato dal programma tv – ha dichiarato che per lui ci saranno presto importanti novità dal punto di vista lavorativo, e in tanti si chiedono se lo rivedremo in tv.

Tra lui e Gemma le cose non sono finite nel migliore dei modi, e più volte Manetti si è pubblicametne scagliato contro la sua ex.