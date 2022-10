Tina Cipollari ha scritto un libro: il costo e i dettagli

Tina Cipollari ha annunciato via social l'uscita del suo libro. Tutto quello che c'è da sapere.

Attraverso i social Tina Cipollari ha annunciato l’imminente uscita del suo primo libro, intitolato Piume di struzzo – storia di una donna.

Tina Cipollari: il libro

I fan di Uomini e Donne hanno appreso in queste ore con enorme gioia che Tina Cipollari è al lavoro per il suo primo libro, Piume di struzzo – storia di una donna.

Il libro uscirà in formato cartceo (al prezzo di 18 euro) e Kindle (al costo di 9 euro) e sarà disponibile in tutte le librerie d’Italia e sulle piattaforme di vendita libri online. Al suo interno l’opinionista vamp di Uomini e Donne ha deciso di raccontarsi a 360°, e sui social ha scritto: “Non so dirvi quante emozioni ho riposto in questo libro. Tante, tutte, dalla frenesia al divertimento, ma anche il dolore e la solitudine.

C’è la mia vita colorata come un arcobaleno, capricciosa come un mare in tempesta ma sempre con un boa di “Piume di Struzzo” intorno al collo a ricordarmi la donna che ho sempre voluto essere.”

L’uscita del libro è prevista per il 25 ottobre e i fan sono più felici che mai di poterne presto sapere di più sulla loro beniamina.

Per Tina si tratta di un momento d’oro nonostante da qualche tempo sia rimasta single. L’opinionista di Uomini e Donne, separata da Kikò Nalli, ha infatti lasciato il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, con cui da tempo si vociferava che fosse pronta a convolare a nozze.