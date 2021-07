Tina Cipollari in ospedale dopo un incidente domestico con l’olio bollente: come sta l’opinionista di Uomini e Donne

A causa di una goccia di olio bollente finita sulla palpebra, l'opinionista di Uomini e Donne è stata fotografata con una benda sull'occhio: come sta?

Con il suo carattere sempre molto diretto e determinato, la sua simpatia e lo spirito ironico, vivace e provocatorio, è diventata uno dei volti più celebri del piccolo schermo. Amatissima dai fan, Tina Cipollari è la storica opinionista di Uomini e Donne, famosa anche per il suo astio indiscusso verso Gemma Galgani, dama over da sempre in cerca della sua dolce metà.

Sono proprio i fan della Cipollari a essersi preoccupati dopo averla vista con una benda sull’occhio. Tina Cipollari, infatti, si è recata in ospedale per un controllo in seguito a un incidente domestico: una goccia di olio bollente è finita sulla sua palpebra.

Spesso sono proprio gli incidenti domestici i più fastidiosi. Lo sa bene Tina Cipollari che comincia l’estate con una benda sull’occhio.

Tina è incappata in un brutto incidente. L’opinionista, infatti, è comparsa sull’ultimo numero del settimanale Nuovo con una grossa benda che le copre un occhio. A preoccuparla è stato un incidente ai fornelli, fortunatamente risolto per il meglio. Niente di grave, ma solo tanto spavento. Come si legge su Nuovo, “è andata una goccia di olio bollente sulla palpebra“ di Tina.

Giustamente, la Cipollari ha preferito fare una visita di controllo in ospedale, dove l’hanno medicata e poi le hanno bendato l’occhio infortunato. “Nonostante si tratti di un brutto inconveniente, basterà attendere qualche giorno per togliere la fasciatura”, prosegue il settimanale.

L’inconveniente domestico avrà provocato non poco fastidio a Tina. Non è facile, inoltre, portare una benda sull’occhio per alcuni giorni, soprattutto con il caldo afoso degli ultimi periodi. Per fortuna però, la famosa opinionista sta bene e ha già iniziato a godersi l’estate prima di tornare ad animare lo studio di Uomini e Donne affianco al suo fedele amico Gianni Sperti.

Come mostra nelle sue Instagram stories, Tina è già partita per le vacanze, pronta a godersi tanto relax sull’affascinante Msc Grandiosa.

Tina Cipollari, dopo l’incidente domestico è in crociera

Per la Cipollari l’incidente domestico resta un brutto ricordo: adesso pensa solo all’estate, tra visite in luoghi meravigliosi e tanto riposo in crociera.

Dopo le foto pubblicate sui giornali, i fan possono finalmente rasserenarsi e restare sintonizzati sul suo profilo Instagram, dove Tina condivide diversi momenti della sua vacanza, mostrando a chi la segue diversi angoli della Msc Grandiosa e alcuni luoghi da lei visitati.